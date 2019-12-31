Президент КХЛ раскритиковал неудачное выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал неудачное выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера, где уфимцы уступили во всех трех сыгранных матчах.

«Лига никогда не препятствовала участию в Кубке Шпенглера своих клубов, оставляя при этом окончательное решение на усмотрение их руководства.

Однако, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК «Салават Юлаев», считаю нужным отметить следующее. Мы категорически возражаем против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир в Швейцарию лишь как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя на второй план спортивные результаты. Подобное отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и наносит вред имиджу лиги.

При отсутствии заинтересованности клубов в результатах матчей и итогах турнира КХЛ считает их участие в Кубке Шпенглера нецелесообразным, а учитывая растущую с каждым годом плотность календаря, КХЛ в дальнейшем сможет использовать освободившиеся дни для проведения матчей регулярного чемпионата. Это позволит повысить сбалансированность календаря», — привела слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.