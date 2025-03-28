Черданцев объяснил, почему ждет wild card для сборной России на ЧМ‑2026

Фото: Максим Платонов

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему ждет прямого включения сборной России в число участников (wild card) финальной стадии чемпионата мира — 2026 в США. Отборочные матчи турнира стартовали в марте без российской команды.

— Возвращение не по спортивному принципу уравновесило бы наше исключение с международной арены, которое тоже не было спортивным, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выдача wild card для сборной России может быть инициирована спонсорами, считает комментатор. По словам Черданцева, большинство компаний-спонсоров ФИФА находятся в Америке и им будет выгодно расширить географию турнира в сторону российских территорий.

Сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года российская команда играет исключительно товарищеские матчи. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

Зульфат Шафигуллин