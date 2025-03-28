«Ак Барс» проведет в Екатеринбурге второй матч серии с «Автомобилистом»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом» во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина выиграла стартовую встречу в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0. В первой игре «Автомобилист» проиграл дома 1:4. Ранее в истории команды дважды встречались в плей-офф, в обоих случаях победитель стартового матча в итоге побеждал в серии со счетом 4:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне казанцы вылетели после первого раунда, проиграв «Автомобилисту» в пяти матчах.

В рамках регулярного чемпионата «Ак Барс» одержал три победы в трех очных поединках с уральцами. «Автомобилист» ни разу в сезоне не смог отличиться в матчах с «барсами» больше двух раз.



В прямом эфире игру из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Подробнее о победе «Ак Барса» над «Автомобилистом» в первом матче серии читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин