Победители 2-го сезона Лиги сильных людей — «Крылья барса» проводят тренировочные сборы в турецкой Анталье

Фото: Максим Платонов

Уже с 5 по 6 апреля, в Белграде (Республика Сербия), состоится турнир BG 3x3 LEAGUE Wheelchair Basketball Open. За кубок победителя сразятся команды «Врбас» (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и еще две команды, которые, согласно сообщению на странице «Баскетбол на колясках в России», должны определиться позже. Россию на турнире представляют казанский БК «Крылья барса», ставшие победителями 2-го сезона «Лиги сильных людей» и его фарм-команда «Юность».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас же «Крылья Барса» проводят интенсивный тренировочный сбор на площадке турецкой Антальи, которая, благодаря мягкому климату и современным спортивным сооружениям, стала местом тренировочных сборов для целого ряда профессиональных команд.

«Этот сбор позволяет нам сосредоточиться на наших стратегиях, поработать над физической подготовкой и создать атмосферу, необходимую для успеха в предстоящих играх», в комментарии «Orso Sports Events»(принимающая компания — организатор тренировочного процесса на земле Турции — прим. ред.) отметил главный тренер казанской команды Сергей Чистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впереди интенсивные тренировки, упражнения на тактику игры и товарищеские матчи. Первый состоится 27 марта. Соперниками казанской команды станет баскетбольная команда на колясках муниципалитета Анталья.

А сразу из Белграда, «Крылья барса» отправятся в Санкт-Петербург — принять участие во втором круге чемпионата России. Он будет проходить с 9 по 14 апреля.