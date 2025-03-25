УНИКС проведет матч с «Автодором» без двух ключевых игроков
Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил состав на предстоящий выездной матч с саратовским «Автодором». Действующие вице-чемпионы Единой лиги ВТБ занимают 3-е место в турнирной таблице, готовясь к игре с «Автодором», который расположился на 7-й строчке.
- В предстоящем матче казанцам не смогут помочь центровой Джален Рейнольдс и защитник Александр Платунов, выбывшие из строя из-за травм.
Под вопросом остается участие защитника Тони Тейлора, который отправился в Саратов вместе с командой, но его готовность к игре будет определена непосредственно перед матчем.
Напомним, 22 марта УНИКС в домашних стенах одержал важную победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 103:95. Подробнее — в материале.
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