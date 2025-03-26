«Ак Барс» назвал состав на первый матч с «Автомобилистом» в плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» назвал состав на первую игру серии плей-офф с «Автомобилистом». Встреча пройдет в Екатеринбурге в 17.00 по московскому времени.

По сравнению с последним матчем в регулярном чемпионате тренерский штаб Анвара Гатиятулина вернул в состав двух нападающих. В четвертом звене команды сыграют Дмитрий Кателевский и Семен Кошелев. Также в третьей тройке атаки вместо Семена Терехова выйдет Егор Коршков.

В воротах с первых минут появится Тимур Билялов, сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Марченко; Петан — Семенов — Яшкин, Миллер — Фальковский; Пустозеров — О’Делл — Коршков, Князев — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Кошелев; Замалтдинов — Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире встречу из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.



«Ак Барс» в регулярном чемпионате одержал три победы в четырех очных поединках с «Автомобилистом». Казанцы дважды выиграли дома и один раз в Екатеринбурге.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел после первого раунда плей-офф, проиграв «Автомобилисту» в пяти матчах серии.

Зульфат Шафигуллин