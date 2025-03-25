Сборная России разгромила Замбию со счетом 5:0, Глушенков забил три гола

Фото: Максим Платонов

Хет-трик Максима Глушенкова помог сборной России разгромить Замбию со счетом 5:0 в товарищеском матче в Москве. Команда Валерия Карпина одержала восьмую разгромную победу подряд с «сухим» результатом.

В составе сборной России три гола забил Максим Глушенков, еще по разу отличились Илья Вахания и Алексей Батраков. Ворота россиян в неприкосновенности оставил вратарь Александр Максименко.

Голкипер «Рубина» Евгений Ставер остался в запасе и не принял участия в матче.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сборная России разгромила в Москве команду Гренады со счетом 5:0. До этого россияне также крупно обыграли Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Следующий матч сборная России проведет 6 июня против Нигерии.



Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с весны 2022 года. Россияне с тех пор проводят исключительно товарищеские игры.

Сборная России — Сборная Замбии — 5:0 (2:0, 3:0)

Голы:

1:0 — 8, Глушенков (Круговой)

2:0 — 44, Вахания (Круговой)

3:0 — 53, Глушенков (Вахания)

4:0 — 58, Глушенков (Мостовой)

5:0 — 73, Батраков

Зульфат Шафигуллин