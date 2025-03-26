«Ак Барс» победил «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Команда Гатиятулина повела в серии до четырех побед со счетом 1:0

«Ак Барс» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» со счетом 4:1 в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина повела 1:0 в серии до четырех побед.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов. У «Автомобилиста» гол забил Александр Шаров. Вратарь казанцев Тимур Билялов провел весь матч целиком.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» повел в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:0. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Напомним, в прошлом сезоне «барсы» вылетели в первом раунде плей-офф, уступив екатеринбуржцам в пяти играх.

Следующий матч «Ак Барс» и «Автомобилист» проведут 28 марта в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин, 15:58, 5х4)

0:2 Барабанов (Сафонов, 20:10)

0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов, 34:45)

1:3 Шаров (Да Коста, Диц, 56:21, 6х3)

1:4 Галимов (58:14, ПВ)

Зульфат Шафигуллин