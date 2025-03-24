В Татарстане откроют пять центров настольного тенниса за 705 млн рублей

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В Татарстане планируется открыть пять новых центров для развития настольного тенниса. На эти цели выделено 705 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Открытие спортивных учреждений намечено на конец марта в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах. Центральное торжественное мероприятие пройдет в поселке Шемордан.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что 23 марта в Казани завершился чемпионат России по настольному теннису. К золотой медали, завоеванной в командном турнире, наши девушки добавили две бронзовые награды в личных стартах. Это медали Марии Тайлаковой в одиночке, а также в паре вместе с Ариной Слаутиной (Свердловская область). Подробнее — в материале «Реального времени».

