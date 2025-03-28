Плющев призвал не переоценивать победу «Ак Барса» над «Автомобилистом»

Эксперт считает игру вратаря и нервозность хоккеистов «Автомобилиста» главными причинами поражения уральцев

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев призвал не переоценивать победу «Ак Барса» в первом матче серии с «Автомобилистом» в плей-офф. Эксперт считает, что уральскую команду подвели вратарь и излишняя нервозность игроков.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ак Барса». Казанцы повели 1:0 в серии до четырех побед.

— По счету победа «Ак Барса» в первом матче выглядит уверенно, но переоценивать ее не стал бы. Хозяев в первую очередь подвел вратарь Аликин, который в моментах с забитыми голами откровенно не выручил. Ну а дальше подопечные Заварухина сбились на нервы и навал. Такая реакция на 0:3 почти никогда не приводит к хорошему результату, — сказал Плющев.

Эксперт полагает, что «Автомобилист» способен сравнять счет в серии, если избежит повторения собственных ошибок.



Второй матч в Екатеринбурге пройдет 28 марта в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ.

Подробнее о победе «Ак Барса» над «Автомобилистом» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин