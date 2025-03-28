Плющев призвал не переоценивать победу «Ак Барса» над «Автомобилистом»
Эксперт считает игру вратаря и нервозность хоккеистов «Автомобилиста» главными причинами поражения уральцев
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев призвал не переоценивать победу «Ак Барса» в первом матче серии с «Автомобилистом» в плей-офф. Эксперт считает, что уральскую команду подвели вратарь и излишняя нервозность игроков.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ак Барса». Казанцы повели 1:0 в серии до четырех побед.
— По счету победа «Ак Барса» в первом матче выглядит уверенно, но переоценивать ее не стал бы. Хозяев в первую очередь подвел вратарь Аликин, который в моментах с забитыми голами откровенно не выручил. Ну а дальше подопечные Заварухина сбились на нервы и навал. Такая реакция на 0:3 почти никогда не приводит к хорошему результату, — сказал Плющев.
Эксперт полагает, что «Автомобилист» способен сравнять счет в серии, если избежит повторения собственных ошибок.
Второй матч в Екатеринбурге пройдет 28 марта в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ.
Подробнее о победе «Ак Барса» над «Автомобилистом» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».
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