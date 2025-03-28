Подвели удаления и нервы: «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» во втором матче серии

Счет в серии сравнялся, команды переезжают в Казань

«Автомобилист» одержал в Екатеринбурге победу над «Ак Барсом» со счетом 4:3 во второй игре плей-офф. Команда Николая Заварухина сравняла счет в серии с казанцами. У «Ак Барса» шайбы забросили Степан Фальковский, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин. Авторами голов в составе «Автомобилиста» стали Александр Шаров, Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев.

Тренерский штаб «Ак Барса» не стал менять состав, одержавший победу в первом матче серии. Вновь в воротах казанцев появился Тимур Билялов, а его сменщиком был заявлен Амир Мифтахов. У «Автомобилиста» с первых минут встречу начал Евгений Аликин.

Стартовые минуты матча остались за «Ак Барсом». Гости имели сразу несколько возможностей для гола, но не смогли реализовать свои моменты. В том числе одно большинство.

А вот «Автомобилист» отнесся к голевым эпизодам внимательнее. Брукс Мэйсек прострелил с угла площадки в центр, где Александр Шаров с пятачка прошил Билялова — 1:0 в пользу хозяев. За две минуты до конца периода удалился Никита Дыняк, чем воспользовались уральцы. Анатолий Голышев отпасовал на Алексея Бывальцева, чей бросок идеально подправил Ник Меркли — 2:0.

Тут же за грубость удаление схватил Митчелл Миллер, отбывать которое ему предстояло уже во втором периоде. Причем сразу четыре минуты, так как у пострадавшего пошла кровь. Хозяева реализовали численное преимущество ближе к концу тайма. Стефан Да Коста перевел шайбу на другой край, откуда в одно касание забил Мэйсек — 3:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» побежал вперед и смог сократить отставание в счете. Егор Коршков подкинул, и Степан Фальковский прямым броском забил в ближний угол — 3:1. Дважды в ответ мог отличиться Семен Кизимов, однако форвард «Автомобилиста» в обоих случаях промахнулся.

Третий период стартовал с приличного спурта казанцев, который завершился голом. Митчелл Миллер прострелил, а Кирилл Семенов «вертушкой» красиво отправил шайбу в ворота — 3:2. Сразу же вываливался на рандеву с Биляловым Мэйсек, но не смог перекинуть вратаря.

Впрочем, «Автомобилист» своего добился. Бывальцев прошел по краю и бросил — точно, 4:2. Следом случилось удаление Данила Романцева за подножку. На реализацию большинства «Ак Барсу» понадобилось всего девять секунд: Миллер набросил, Яшкин добил — 4:3. Еще раз в меньшинстве остались хозяева минуту спустя, но реализовать его казанцы не смогли.

В концовке «Ак Барс» сменил вратаря на шестого полевого игрока. «Автомобилист» дважды не смог забить в пустые ворота, но и казанцы тоже не сравняли счет. В итоге — 4:3 в пользу уральцев. Счет в серии стал равным — 1:1, команды обменялись победами в Екатеринбурге.



«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов, 11:01)

2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев, 19:29, 5х4)

3:0 Мэйсек (Да Коста, 23:12, 5х4)

3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл, 29:09)

3:2 Семенов (Миллер, 43:39)

4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц, 45:35)

4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов, 46:29, 5х4)

Штрафные минуты: 10 — 14

Следующие два матча «Ак Барс» проведет в Казани: 30 марта сыграют в 17.00 по московскому времени, 1 апреля — в 19.00 мск. Серия плей-офф продлится до четырех побед одной из команд. Для выяснения победителя «Ак Барсу» и «Автомобилисту» предстоит еще раз встретиться в Екатеринбурге.

Зульфат Шафигуллин