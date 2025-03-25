World Athletics сохранила санкции в отношении российских легкоатлетов

Фото: Динар Фатыхов

Санкции в отношении российских спортсменов являются адекватными и сохранятся до достижения мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Совет World Athletics оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

— Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся либо не будет достигнуто мирное соглашение, — приводит слова Коу с пресс-конференции РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

При этом санкции в отношении легкоатлетической России вводились гораздо раньше. С 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в World Athletics. В марте 2023-го в организации восстановили полноценный статус ВФЛА, но оставили санкции против российских атлетов.

Зульфат Шафигуллин