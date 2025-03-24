Защитник УНИКСа Комолов рассказал, что нужно для будущей победы

Фото: Руслан Ишмухаметов

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Артем Комолов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча против саратовского «Автодора». Об этом пишет пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

— Мы едем в Саратов в отличном настроении. «Автодор» показывает хорошую игру и при поддержке домашних трибун всегда выступает с удвоенной энергией. Поэтому мы готовимся к серьезному матчу, — заявил Комолов.

Защитник казанской команды подчеркнул важность концентрации и внимательности в отношении действий лидеров соперника для достижения победы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Для победы нам необходимо с большим вниманием отнестись к их лидерам и быть сконцентрированными все 40 минут встречи, — отметил Артем Комолов.

Матч между «Автодором» и УНИКСом состоится 25 марта в 18.00 мск.

Напомним, 22 марта УНИКС в домашних стенах одержал важную победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 103:95. Подробнее — в материале.

Рената Валеева