Иран анонсировал товарищеский матч со сборной России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Ирана по футболу проведет товарищескую игру с национальной командой России. Матч запланирован на 4 октября, место проведения не уточняется. Об этом пишет «Интерфакс».

Также иранцы планируют сыграть с Чили 12 октября. Обе встречи пройдут в рамках подготовки сборной Ирана к участию в чемпионате мира — 2026.

Ранее, в марте, сборная России провела две товарищеские встречи — против Гренады и Замбии, которые завершились победами россиян со счетом 5:0. Впереди у российской команды игра с Нигерией 6 июня дома и с Белоруссией 10 июня на выезде.

Рената Валеева