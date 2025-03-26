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Иран анонсировал товарищеский матч со сборной России по футболу

16:34, 26.03.2025
Иран анонсировал товарищеский матч со сборной России по футболу
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Ирана по футболу проведет товарищескую игру с национальной командой России. Матч запланирован на 4 октября, место проведения не уточняется. Об этом пишет «Интерфакс».

Также иранцы планируют сыграть с Чили 12 октября. Обе встречи пройдут в рамках подготовки сборной Ирана к участию в чемпионате мира — 2026.

Ранее, в марте, сборная России провела две товарищеские встречи — против Гренады и Замбии, которые завершились победами россиян со счетом 5:0. Впереди у российской команды игра с Нигерией 6 июня дома и с Белоруссией 10 июня на выезде.

Рената Валеева

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