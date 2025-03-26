«Ак Барс» матчем в Екатеринбурге стартует в серии плей-офф против «Автомобилиста»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина не будет иметь преимущества домашней площадки в 1/8 финала турнира.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции. «Автомобилист» финишировал в «регулярке» на четвертой строчке таблицы Востока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В плей-офф команды встречались дважды. В сезоне-2014/15 казанцы обыграли соперника с общим счетом 4:1. В прошлом розыгрыше плей-офф «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Автомобилисту» в пяти матчах серии — 1:4.

В прямом эфире игру из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

28 апреля команды проведут ответный поединок в Екатеринбурге.

Зульфат Шафигуллин