Семак рассказал, за счет чего «Зенит» собирается победить «Рубин»

Тренер питерцев ожидает от «Рубина» оборонительной игры

Фото: Динар Фатыхов

«Зениту» предстоит быстрее работать с мячом, чтобы победить «Рубин». Об этом заявил главный тренер питерской команды Сергей Семак. Рулевой «Зенита» ждет от «Рубина» дисциплинированной игры от обороны.

— Думаю, очень сложно будет играть в скоростной футбол, исходя из того, что команда больше предпочитает очень дисциплинированно играть в обороне. Поэтому скоростной футбол зависит от того пространства, которое имеет та или иная команда. В данном случае, наверное, игра будет немножко другой, нам нужно будет быстро работать с мячом, быстро думать для того, чтобы искать эпизоды, которые позволят нам вскрывать оборону соперника и создавать моменты, — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Зенит» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) выступает в ранге действующего чемпиона турнира. Команда Сергея Семака пока занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» питерцы отстают на три очка.

«Рубин» идет на седьмом месте в таблице чемпионата с 12 баллами отставания от лидера РПЛ. В последних двух матчах турнира команда Рашида Рахимова одержала победы над «Спартаком» (2:1) и «Пари НН» (1:0). В обеих играх «Рубин» владел мячом меньше своего соперника.

В первом круге чемпионата «Зенит» разгромил «рубиновых» в Казани со счетом 4:0. В прошлом сезоне в Санкт-Петербурге «Рубин» выиграл со счетом 2:0.

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин