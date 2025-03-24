Мэр Казани — о шансах «Ак Барса» в плей-офф: «Верим в успех команды»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане верят в победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в преддверии старта казанской команды в плей-офф.

По словам градоначальника, «Ак Барс» достоин чемпионского титула в нынешнем сезоне.

— У команды двухмиллионная армия болельщиков в Татарстане и за его пределами. Это наша гордость не только в хоккейной, но в спортивной славе республики. Победа «Ак Барса» в Кубке Гагарина, победы в чемпионатах занимают отдельные золотые страницы. Это всегда событие. Мы верим в успех нашей команды. Мастерство команд, которые выходят в плей-офф, особенно лидеров, оно всегда одинаково. Но побеждает сильнейший и тот, кому повезет. И пусть нашим сильнейшим в этом году повезет. Мы этого достойны, — цитирует Метшина пресс-служба мэрии.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на пятом месте. Казанцы не смогли добиться преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф. Путь к Кубку Гагарина команда Анвара Гатиятулина начнет с серии против «Автомобилиста». В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в результате противостояния с екатеринбуржцами в первом раунде, уступив в пяти матчах.



Две стартовые игры серии пройдут на площадке «Автомобилиста» в Екатеринбурге 26 и 28 марта. В Казани команды сыграют 30 марта и 1 апреля. В случае необходимости также запланированы даты проведения матчей 3, 5 и 7 апреля.

Зульфат Шафигуллин