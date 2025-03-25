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Скончался бывший тренер «Автомобилиста» и «Амура» Андрей Мартемьянов

13:29, 25.03.2025
Скончался бывший тренер «Автомобилиста» и «Амура» Андрей Мартемьянов
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Известный хоккейный тренер Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича, — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

По данным РИА «Новости», причиной смерти тренера стал инсульт.

взято с сайта ak-bars.ru

Последним клубом Мартемьянова стал хабаровский «Амур», в котором он проработал с мая 2023 по октябрь 2024 года. В КХЛ тренер также работал с «Автомобилистом» и «Сибирью».

Всего в лиге Мартемьянов провел в качестве рулевого 469 матчей и одержал 242 победы. Со всеми своими клубами тренер выходил в плей-офф, а с «Автомобилистом» побеждал в конференции по итогам регулярного чемпионата.

Зульфат Шафигуллин

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