Скончался бывший тренер «Автомобилиста» и «Амура» Андрей Мартемьянов

Известный хоккейный тренер Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича, — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

По данным РИА «Новости», причиной смерти тренера стал инсульт.

Последним клубом Мартемьянова стал хабаровский «Амур», в котором он проработал с мая 2023 по октябрь 2024 года. В КХЛ тренер также работал с «Автомобилистом» и «Сибирью».

Всего в лиге Мартемьянов провел в качестве рулевого 469 матчей и одержал 242 победы. Со всеми своими клубами тренер выходил в плей-офф, а с «Автомобилистом» побеждал в конференции по итогам регулярного чемпионата.

Зульфат Шафигуллин