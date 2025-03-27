Российские слаломисты вернутся на международные соревнования в 2025 году

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Международная федерация каноэ (ICF) разрешила российским спортсменам по гребному слалому участвовать в чемпионатах мира и Европы в 2025 году под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России, передал «Матч ТВ».

С 2022 года российские слаломисты были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Теперь, благодаря усилиям Федерации и постоянному контакту президента Сергея Папуша с руководителем ICF Томасом Конецко, удалось достичь согласия.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2025 году российская сборная планирует выступить на чемпионате Европы в Париже, этапах Кубка мира в Испании и Франции, а также на первенстве мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет во Франции и на чемпионате мира в Австралии.



Напомним, что российские тяжелоатлеты впервые за три с половиной года примут участие в чемпионате мира среди молодежи. Соревнования пройдут с 30 апреля по 5 мая в Лиме (Перу).

Анастасия Фартыгина