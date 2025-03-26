Экс-генменеджер «Сибири» Фастовский назвал «Ак Барс» странной командой

Фото: Динар Фатыхов

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский считает «Ак Барс» «странной командой». Комментарий функционера опубликовала пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в преддверии старта плей-офф.

Фастовский ждет от серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» семиматчевого противостояния.

— У «Автомобилиста» и атакующие действия интересные, и в обороне команда здорово выглядит. Наиболее сбалансированная команда сейчас, очень ровненькая. Нижние звенья у «Автомобилиста» здорово подобраны. «Ак Барс» для меня — странная команда. Состав подобран здорово, грамотный штаб, но какими-то волнами идет их игра. Думаю, что мы вправе ждать седьмого матча. Буду болеть за это, — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет 26 марта в Екатеринбурге. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.



«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции. «Автомобилист» финишировал в турнирной таблице Востока на четвертой строчке. Казанцы не будут иметь преимущества своей площадки в первом раунде плей-офф.

Зульфат Шафигуллин