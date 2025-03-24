Конору Макгрегору грозит до семи лет тюрьмы за разжигание ненависти

Бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору могут предъявить обвинения в разжигании ненависти. Об этом сообщает Irish Independent, пишет РИА «Новости».

По информации источника, ирландская прокуратура рассматривает вопрос о предъявлении обвинений Макгрегору за его роль в разжигании ненависти во время беспорядков в Дублине в ноябре 2023 года. За день до беспорядков боец ММА написал в соцсети: «Ирландия, мы находимся в состоянии войны». Отмечается, что ему может грозить до семи лет тюремного заключения.

В ноябре 2023 года в Дублине начались протесты после того, как неизвестный с ножом недалеко от школы для девочек ранил пять человек, в том числе трех детей. Беспорядки переросли в столкновения, участники которых, по словам полиции, «руководствовались ультраправой идеологией».

Кроме того, в марте Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Выборы запланированы на 11 ноября 2025 года.

Рената Валеева