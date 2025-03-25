«Нефтехимик» примет решение о возможной отставке тренера до конца апреля

Фото: Максим Платонов

Решение о возможной отставке тренерского штаба Олега Леонтьева из «Нефтехимика» будет принято до конца апреля. Об этом сегодня сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

Результаты «Нефтехимика» в нынешнем сезоне были названы неудовлетворительными. Также руководство выразило недовольство выступлением молодежного клуба нижнекамцев «Реактор».



— Мы недовольны результатами «Нефтехимика» и «Реактора». В ближайшее время проведем анализ выступления команд, разберем ошибки, сделаем выводы, и после будет принято решение о будущем тренерских штабов команд, а потом по игрокам. Ориентировочно планируем принять решение до конца апреля, — передает слова Ларионова «Матч ТВ.

«Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда второй сезон подряд осталась вне зоны выхода в плей-офф.



Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с мая 2021 года. За это время клуб дважды вылетал после первого раунда Кубка Гагарина и второй сезон подряд пропускает плей-офф.

Зульфат Шафигуллин