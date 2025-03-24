Минспорт Татарстана объявил аукцион на проведение чемпионата России по сумо

Фото: Динар Фатыхов

Минспорт Татарстана проводит электронный аукцион на оказание услуг по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по сумо. Начальная цена контракта составляет 4,67 млн рублей.

Прием заявок от потенциальных исполнителей начался 24 марта и продлится до 1 апреля. Подведение итогов конкурса запланировано на 2 апреля этого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исполнение контракта должно быть завершено до 30 июня 2025 года. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Контракт включает полный комплекс мероприятий по организации и проведению соревнований, включая техническое оснащение, обеспечение судейства и призового фонда.

Напомним, что в Татарстане планируют открыть пять новых центров для развития настольного тенниса. На эти цели выделено 705 млн рублей.



Матвей Гавриков