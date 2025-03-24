Центровой УНИКСа Бако посоветовал игрокам «не дразнить» Найта

Фото: Мария Зверева

Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако на послематчевой пресс-конференции поделился своими впечатлениями от победного матча против «Локомотива-Кубань» (103:95) и оценил готовность команды к предстоящему плей-офф.

Напомним, Бако повторил в этом матче свой личный рекорд результативности в лиге и набрал 18 очков. Он отметил, что команда извлекла уроки из прошлых ошибок в играх с лидерами таблицы.

— Это была настоящая физическая схватка с первой до последней минуты. Мы стремились показать, что усвоили урок из ошибок, допущенных в начале сезона в игре с лидерами таблицы. Сейчас мы готовимся к плей-офф, где будем бороться за каждый матч, — заявил он.

Он также подчеркнул, что был сверхмотивирован в связи с отсутствием травмированного Джалена Рейнольдса, желая достойно выступить за себя и за него.

— В матче с «Локо» я чувствовал себя комфортно. Мои броски попадали точно в цель, и это придавало уверенности. Однако для меня было столь же важно проявить себя в обороне, стабильно надежно защищаясь на протяжении всей встречи, — добавил Бако.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Касаясь отсутствия травмированных разыгрывающих, Бако признал, что поначалу это создавало определенные трудности, но в итоге стало для него «своеобразной точкой роста», заставив больше идти под кольцо и бороться за подборы. Он выразил оптимизм по поводу предстоящего плей-офф, подчеркнув, что команда способна добиться еще большего прогресса после возвращения в строй Тони Тейлора и Джалена Рейнольдса.

В завершение Бако прокомментировал небольшую стычку между Маркосом Найтом и Антониусом Кливлендом, назвав ее «просто перепалкой, ничего серьезного» и посоветовав игрокам других клубов «не дразнить» Найта.

Рената Валеева