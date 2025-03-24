Минниханов признался, что не ходит на матчи «Ак Барса» в плей-офф из-за суеверия

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккеистами и тренерами клуба «Ак Барс» перед началом плей-офф Кубка Гагарина — 2025. Он признался, что не посещает матчи, так как боится спугнуть удачу, но активно следит за ходом игр. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Если меня нет на скамейке болельщиков, не думайте, что я за вас не болею, — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что иногда даже переключает телевизор, чтобы не навредить команде.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Говоря о сезоне, раис Татарстана уточнил, что он был непростым, но команда справилась с задачами.

— Мы в плей-оффе, и все начинается с нуля! Каждый хочет себя проявить, и это нормально, — сказал он.

Минниханов также подчеркнул важность уважения к сопернику и пожелал команде удачи, заявив, что главное — избежать травм, которые могут стать серьезной проблемой для игроков.

Напомним, что в Новосибирске «Ак Барс» провел свой последний матч регулярного чемпионата КХЛ, одержав победу над «Сибирью» со счетом 3:2 в овертайме. Эта победа позволила казанской команде занять пятое место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом». В прошлом розыгрыше Кубка Гагарни казанцы проиграли екатеринбуржцам на этой же стадии турнира со счетом 1:4 в серии.

Анастасия Фартыгина