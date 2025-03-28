«Ак Барс» назвал состав на второй матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Тренерский штаб Гатиятулина оставил состав без изменений

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на игру с «Автомобилистом» в Екатеринбурге в рамках второго матча серии плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина выиграла стартовый поединок в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Ак Барс» не произвел изменений в составе по сравнению с первым матчем серии. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. Снова в третьем звене выйдет Егор Коршков, а Семен Терехов остался вне заявки.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Марченко; Петан — Семенов — Яшкин, Миллер — Фальковский; Пустозеров — О’Делл — Коршков, Князев — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Кошелев; Замалтдинов — Терехов.

В составе «Автомобилиста» в воротах вновь сыграет Евгений Аликин. После первой игры в Екатеринбурге у тренера уральцев Николая Заварухина возникли вопросы к вратарю.

Матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет местный телеканал ТНВ.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» финишировал четвертым на Востоке.

Зульфат Шафигуллин