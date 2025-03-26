Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Автомобилистом» (4:1) в первом матче серии плей-офф. Стартовый раунд продлится до четырех побед одной из команд.

Гатиятулин заявил, что «Ак Барс» оказался не готов к стартовым минутам игры с «Автомобилистом». При этом первый период казанцы выиграли со счетом 1:0, реализовав большинство ближе к концовке игрового отрезка.

— По игре — хорошая командная победа, готовимся дальше. Мы готовились к матчу, обращали внимание команды на начало серии. Нам потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к интенсивности и жёсткости матча плей-офф. Стычки? Обращали внимание команды на это перед матчем, готовились к такому. Ребята ждали этого и правильно реагировали. Регулярный чемпионат — это подготовка к самому важному этапу сезона. Плей-офф начался, и дополнительных слов не нужно, ребята всё понимают, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» повел в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:0. Команда Гатиятулина забили четырежды, на что хозяева площадки смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой — 4:1.

Следующий матч команды проведут 28 марта в Екатеринбурге, после чего отправятся в Казань, где сыграют еще две игры. Серия продлится до четырех побед одной из команд.



В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Автомобилисту» в пяти матчах — 1:4.

Зульфат Шафигуллин