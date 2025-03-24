Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал сильные стороны в игре «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о сильных сторонах в игре «Автомобилиста» перед стартом плей-офф. Казанская команда начнет розыгрыш Кубка Гагарина двумя матчами в Екатеринбурге.

Гатиятулин считает «Автомобилист» системной командой, против которой важно сыграть в свой хоккей.

— Соперника мы знаем, четыре матча провели против «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Системная команда, здесь нам важно сосредоточиться на собственной подготовке и тех моментах, которые принесут нам успех. Дадим ребятам дополнительный разбор, заострим их внимание не только на этом игроке (Стефан Да Коста, — прим. ред.), но и ряде других, — приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в плей-офф пройдет 26 марта в Екатеринбурге. Также в гостях казанцы сыграют 28 марта, после чего команды дважды сразятся в Казани — 30 марта и 1 апреля. В случае необходимости игры также могут пройти 3, 5 и 7 апреля.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте Востока, «Ак Барс» финишировал пятым в таблице конференции. Казанская команда не будет иметь преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф.

В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в Кубке Гагарина в пяти матчах серии — 1:4.

Зульфат Шафигуллин