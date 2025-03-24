«Ак Барс» вошел в топ-20 самых посещаемых хоккейных клубов в Европе

Фото: Олег Исаков

«Ак Барс» вошел в топ-20 хоккейных клубов Европы по посещаемости домашних матчей. Казанская команда расположилась на 19-м месте списка, сообщает Metaratings.ru.

В среднем матчи «Ак Барса» в регулярном чемпионате посещало 8 140 болельщиков. Этот показатель является пятым среди российских клубов. Самой посещаемой командой из России стал питерский СКА — 17 648 зрителей, 2-е место в общем списке.

Также выше «Ак Барса» располагаются «Авангард» (11 648, 7-е место), «Сибирь» (10 694, 11-е место) и «Салават Юлаев» (8150, 18-е место). Лучшая посещаемость в Европе у немецкого «Кельнер Хайе» — 17 829. Также из числа клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в топ-5 попало минское «Динамо» — 14 446 и 4-е место в списке.

При этом КХЛ заняла третье место среди европейских лиг по посещаемости матчей. Первые две строчки рейтинга занимают немецкий и швейцарский чемпионаты.

В КХЛ завершился регулярный чемпионат, с 26 марта стартуют игры плей-офф Кубка Гагарина. «Ак Барс» в первом раунде сыграет в серии с «Автомобилистом».

Зульфат Шафигуллин