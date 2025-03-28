Вингер «Зенита» Глушенков поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Зенита» Денис Глушенков считает, что «Рубин» набрал хороший ход в преддверии очного поединка в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда Сергея Семака сыграет с казанцами в 22-м туре чемпионата 30 марта в 19.30 по московскому времени.

Глушенков ожидает от «Рубина» оборонительной игры с низким блоком против «Зенита».

— Во-первых, я могу сказать, что эта команда сейчас на ходу, потому что они обыграли «Спартак» и в принципе сейчас выглядят неплохо. Для нас сложность будет в том, что эта команда играет низким блоком, и нам нужно будет это вскрывать, — сказал Глушенков.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Зенит» является действующим чемпионом РПЛ и занимает третье место в текущем розыгрыше турнира. «Рубин» идет в турнирной таблице седьмым, уступая питерской команде девять очков. Казанцы выиграли два последних матча в РПЛ — у «Спартака» (2:1) и «Пари НН» (1:0).



В первом круге чемпионата «Зенит» обыграл команду Рашида Рахимова в Казани со счетом 4:0. Также питерцы дважды победили «Рубин» на групповом этапе Кубка России — 1:0 и 2:0.

Зульфат Шафигуллин