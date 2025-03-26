Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, уменьшив разрыв до пяти голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает преследовать канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
В недавнем матче против «Виннипег Джетс» Овечкин забросил свою 889-ю шайбу, сократив отставание от Гретцки до пяти голов.
Сейчас на счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах, что делает его рекордом лиги. Овечкин, которому 39 лет, занимает второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.
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