В Национальной библиотеке Татарстана покажут матч «Рубина» с «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» организует бесплатный показ матча с «Зенитом» в Национальной библиотеке Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Приоритетное право посещения показа матча в Национальной библиотеке получат владельцы сезонных футбольных абонементов.



Реальное время / realnoevremya.ru

Игра между «Рубином» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 30 марта в 19.00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» идет седьмым с отставанием от лидера турнира на 13 очков.

Зульфат Шафигуллин