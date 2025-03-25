УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал уверенную победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 71:73 (15:18, 19:21, 14:17, 23:17).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 13 очков и 10 подборов. В составе «Автодора» 20 очками и 8 подборами отметился Душан Беслач.
Следующая игра казанцев состоится 29 марта на домашней площадке с командой из Нижнего Новгорода «Пари НН».
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