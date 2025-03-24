«Динамо-Ак Барс» осталось одержать одну победу для выхода в финал
Казанское «Динамо» одержало уверенную победу над подмосковным «Заречье-Одинцово» во втором матче полуфинальной серии плей-офф женского чемпионата России по волейболу.
- Игра, прошедшая сегодня в Казани, завершилась со счетом 3-1 (25:20, 25:20, 25:27, 25:13) в пользу хозяек площадки.
Эта победа позволила «Динамо» повести в серии до трех побед со счетом 2-0. Следующий, возможно решающий, матч противостояния состоится 28 марта в Одинцове.
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