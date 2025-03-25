Южноафриканец Гордон перешел в «Стрелу-Ак Барс» и не будет считаться легионером

Трехчетвертной из ЮАР получил российское гражданство и больше не считается легионером

Фото: Динар Фатыхов

Трехчетвертной Дин Гордон стал регбистом «Стрелы-Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«Стрела-Ак Барс» подписала контракт с 32-летним игроком, но не объявила о сроке соглашения. В клубе пояснили, что пригласили Гордона в качестве замены травмированному Роману Рощину. Новичок способен сыграть на позициях крайнего трехчетвертного и фуллбека.

— На мой переход в «Стрелу-Ак Барс» повлияло несколько факторов, и главный из них в том, что, когда лучший клуб страны приглашает тебя присоединиться к ним, сказать «нет» невозможно. Для меня это было легкое решение, — приводит слова Гордона клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игрок уже присоединился к тренировкам команды. Южноафриканец Гордон не будет считаться легионером в «Стреле-Ак Барс». Регбист из ЮАР получил российское гражданство.

«Стрела-Ак Барс» станет четвертым клубом для Гордона в России. Ранее в российском чемпионате южноафриканец выступал за «Енисей-СТМ», «Красный Яр» и «Металлург». В 2019 году Гордон стал чемпионом России по регби.

Ранее «Стрела-Ак Барс» подписала трехчетвертного из ЮАР Деона Карстенса. До этого, в декабре прошлого года, казанцы натурализовали Рикерта Корффа.

Зульфат Шафигуллин