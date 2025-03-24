КХЛ включила Терехова в список лучших игроков последней недели «регулярки»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков последней недели регулярного чемпионата. С 26 марта стартуют матчи плей-офф Кубка Гагарина.
Вратарь «Нефтехимика» Ярослав Озолин признан лучшим голкипером недели, одержав три победы в трех матчах, отразив в них 95,1% бросков.
Защитник «Ак Барса» Степан Терехов назван лучшим новичком. В последней неделе «регулярки» хоккеист набрал свои первые очки в КХЛ — забил гол и отдал один ассист.
Лучшим защитником недели признан Джордан Гросс из минского «Динамо», Минск, а из форвардов отмечена игра Джошуа Ливо, представляющего «Салават Юлаев».
По итогам регулярного чемпионата определились все пары плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина сыграют: «Трактор» — «Адмирал», «Салават Юлаев» — «Сибирь», «Металлург» — «Авангард», «Автомобилист» — «Ак Барс», «Локомотив» — «Торпедо», «Динамо» (Москва) — СКА, «Спартак» — «Северсталь», «Динамо» (Минск) — ЦСКА.
Действующим победителем плей-офф является магнитогорский «Металлург».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.