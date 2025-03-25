Леонтьев: «У меня контракт с «Нефтехимиком» еще на два года, но есть нюанс»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев на фоне слухов о своей отставке заявил, что его контракт действует еще два года.

— У меня контракт еще на два года, но там есть свои нюансы. Я не просто так подписывал его, мне все нравится, все устраивает. Я, мой тренерский штаб хотим работать, чтобы добиваться поставленных задач. До конца апреля будет известно. От меня ничего не зависит. Как решит руководство, так и дадут ответ, — сказал Леонтьев «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов сообщил ранее, что судьба тренерского штаба решится до конца апреля. Результаты команды в нынешнем сезоне признаны неудовлетворительными.



Под руководством Леонтьева «Нефтехимик» второй сезон подряд не смог пробиться в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата команда заняла девятое место. За четыре сезона с Леонтьевым «Нефтехимик» дважды играл в Кубке Гагарина, вылетая после первого раунда.

Зульфат Шафигуллин