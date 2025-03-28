Игрок УНИКСа Беленицкий оценил силу своей бывшей команды

Фото: Мария Зверева

В преддверии домашнего матча против «Пари Нижний Новгород», который состоится в субботу, 29 марта, форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился своими мыслями о предстоящей игре.

Беленицкий отметил, что после сложной победы над «Автодором» команда находится в боевом настроении и нацелена на успех.

— Конечно, мы понимали, что игра с саратовцами будет непростой... Но наша команда сумела продемонстрировать максимальный уровень концентрации и одержать победу, — передает его слова пресс-служба клуба.

Форвард УНИКСа также проанализировал изменения в составе «Пари Нижний Новгород», подчеркнув, что команда стала играть в более быстрый баскетбол после прихода новых легионеров — Алекса Хэмилтона и Матица Ребеца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря об особенностях игры нижегородской команды, Беленицкий выделил командное взаимодействие и удачное сочетание опыта и молодости.

— Главным преимуществом их игры является командное взаимодействие… В команде удачно сочетаются юность и опыт, — подчеркнул он.

Беленицкий также отметил, что «Пари Нижний Новгород» в последнее время показывает хороший баскетбол и способен навязать борьбу любому сопернику.

— Недавно нижегородцы провели достойный матч против «Зенита»… Уверен, предстоящая игра не будет легче, и нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха, — заключил он.

Рената Валеева