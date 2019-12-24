Минниханов об участии в выборах-2020: «С женой посоветуюсь. Но это не исключено»

Рустам Минниханов заявил, что еще не принял решение о собственном участии в выборах президента Татарстана в 2020 году. Сейчас главное — хорошо доработать нынешний срок, заявил он на встрече с представителями республиканских СМИ.

Минниханов также отметил, что сам не имеет полномочий по выдвижению на выборы — он может согласиться или не согласиться, если его выдвинут. На это один из представителей СМИ заметил, что выдвижение Минниханова готово поддержать региональное отделение партии «Единая Россия».

— Мне он (Фарид Мухаметшин, глава реготделения «Единой России» в Татарстане — ред.) ничего не сказал. Я с ним сегодня виделся, он даже не намекнул мне. С женой посоветуюсь. Знаете, наверное, эта тема для республики важная, да и в каждом регионе такая ситуация. Еще этот год не завершен. Еще мой срок — девять месяцев, доработать его надо хорошо, а потом видно будет. Но не исключено, что приму участие»