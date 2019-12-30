Марат Шарифуллин: «Решения по ключевой ставке поддержат рост корпоративного и ипотечного кредитования в РТ»

Фото: Илья Репин

Управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин в интервью «Реальному времени» объяснил, как ожидания населения и бизнеса влияют на реальную инфляцию и почему снижается интерес жителей республики к потребительским кредитам.

Основная часть кредитного портфеля в Татарстане — задолженность предприятий

— Марат Дамирович, в декабре ЦБ в пятый раз в этом году снизил ключевую ставку, в этот раз — на 25 б.п., до 6,25% годовых. Насколько быстро отражается изменение ключевой ставки на процентной политике банков? С чем связано продолжение курса на смягчение денежно-кредитной политики?

— Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров принял решение о снижении ключевой ставки c учетом того, что инфляция в стране замедляется быстрее, чем прогнозировалось. На краткосрочном горизонте риски избыточного замедления инфляции по-прежнему преобладают над рисками ускорения роста цен. Это прежде всего связано с состоянием внутреннего и внешнего спроса. Исходя из этого, по итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9—3,2%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Решения о снижении ключевой ставки создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования.

Как правило, трансляция решения Банка России об изменении ключевой ставки на ставки различных сегментов финансового рынка занимает от одного дня до нескольких кварталов. Чем более долгосрочными являются инструменты, тем больше времени требуется для того, чтобы решение Банка России полностью отразилось в ставках.

— Какова ситуация в целом на рынке кредитования в Татарстане? Какова динамика кредитования корпоративного сектора, малого и среднего бизнеса?

— Если анализировать динамику кредитования, необходимо учитывать два показателя. Это кредитный портфель, то есть задолженность по кредитам, и объем кредитов, которые были выданы за конкретный период — новые кредиты.

Совокупный кредитный портфель юридических и физических лиц в Татарстане на 1 ноября составил 1,1 трлн рублей, снизившись за год на 3,2%.

За 10 месяцев 2019 г. все заемщики республики получили новые кредиты на общую сумму 992,7 млрд рублей — это на 33,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитование корпоративных заемщиков снизилось в первую очередь за счет сокращения спроса на заимствования нефтеперерабатывающими предприятиями. В конечном итоге это отразилось на общей динамике выдачи кредитов в Татарстане. Однако бОльшая часть кредитного портфеля по-прежнему приходится на корпоративных заемщиков — 58,6%, включая малый и средний бизнес.

Решения о снижении ключевой ставки создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования

Татарстанцы взяли в долг в этом году 290 млрд рублей

— Насколько активно пользуются кредитами жители республики?

— Совокупный кредитный портфель населения в республике на 1 ноября составил 455,4 млрд рублей, увеличившись за год на 20,8%, в том числе на 18,8% возросли обязательства по ипотеке, до 205,4 млрд рублей.

В этом году сумма вновь выданных населению кредитов выросла на 12,6%, до 290,8 млрд рублей.

— О проблеме закредитованности населения немало спорили на федеральном уровне. Наверное, эта тема актуальна и для республики. Каков ваш взгляд на эту проблему?

— Кредитование — один из источников покупательского спроса. Это абсолютно нормально, что кредиты растут.

При этом Банк России предпринимает ряд мер на опережение. С 1 апреля были увеличены надбавки по коэффициентам риска для потребительских кредитов с учетом их полной стоимости, чтобы сдержать выдачу необеспеченных займов. Также с 1 октября 2019 года микрофинансовые (МФО), микрокредитные и кредитные организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении гражданину кредита (займа) на сумму от 10 тыс. рублей и более.

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика к величине его среднемесячного дохода. Если ПДН заемщика будет завышенным, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент риска. Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты, поэтому они будут подходить к заемщикам более избирательно. Все это будет стимулировать банки, МФО и заемщиков ответственно подходить к кредитованию и препятствовать наращиванию чрезмерной долговой нагрузки.

Эти меры уже начинают работать. В Татарстане годовой темп прироста потребительских кредитов снижается с мая 2019 года. Если на 1 июня этого года потребительский кредитный портфель превышал аналогичный показатель на ту же дату прошлого года на 25,4%, то по данным на 1 ноября — это уже 22,4%.

— А население больше заимствует или сберегает?

— Татарстан является лидером в ПФО по сумме вкладов. На депозитах татарстанцев на 1 ноября было размещено 609,5 млрд рублей, что на 7,8% выше, чем год назад. Мы видим, что ставки по вкладам все равно выше инфляции. Поэтому вклады будут востребованы гражданами для накоплений.

С другой стороны, когда доходность по вкладам снижается, то все больше людей вкладывает свои средства в альтернативные финансовые инструменты. Гражданам предлагается более высокая доходность, но надо понимать, что и риски здесь более высокие. Инвесторы должны внимательно оценивать условия размещения средств, взвешивать все плюсы и минусы.



Инвестиции и конкуренция влияют на инфляцию в Татарстане

— Насколько я поняла, Банк России стремится к установлению долгосрочной инфляции в целом по стране вблизи 4%. Но от региона к региону инфляция разнится. Каков уровень инфляции в Татарстане? Что относится к факторам как позитивным, так и негативным, которые влияют на уровень инфляции?

— Действительно, в Татарстане годовая инфляция ниже, чем в целом по России: в ноябре инфляция в республике составила 3,2% по сравнению с 3,5% в России. Это обусловлено тем, что республика — один из крупнейших индустриальных и сельскохозяйственных центров, регион, который в высокой степени обеспечивает себя собственной продукцией. Реализация крупных инвестиционных проектов, а также импортозамещение привели к росту производства в сельском хозяйстве (мяса, молока, овощей) и пищевой промышленности.

Власти Татарстана активно помогают продвижению продукции местных производителей на рынки сбыта (развитие центров торговли, ярмарок, организация оптово-распределительного центра, агропарков). А там, где есть конкуренция и диверсификация экономики, улучшается и ситуация с ценами.



В Татарстане годовая инфляция ниже, чем в целом по России: в ноябре инфляция в республике составила 3,2% по сравнению с 3,5% в России. Это обусловлено тем, что республика — один из крупнейших индустриальных и сельскохозяйственных центров, регион, который в высокой степени обеспечивает себя собственной продукцией

— Тем не менее некоторые продукты и услуги повседневного спроса в этом году заметно подорожали. Как это отразилось на инфляции?

— Прежде всего, этой осенью, благодаря хорошему урожаю в республике, снизились цены в годовом выражении на некоторые овощи «борщевого набора» (картофель, капусту, свеклу) и помидоры. Развитие тепличных хозяйств способствовало замедлению роста цен на огурцы. Увеличение производства мяса стало одной из причин снижения годового роста цен на мясные продукты в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года на 0,9 процентных пункта, до 2,9%.

При этом ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию: с 3,7% в октябре до 4,2% в ноябре. Но надо понимать, что это рост по сравнению с прошлым годом. А осенью 2018 года цены на молоко и молочную продукцию в республике почти не росли из-за беспрецедентно низких закупочных цен у производителей, то есть наблюдался эффект низкой базы прошлого года.

Если говорить об услугах, то ощутимо подорожали услуги пассажирского транспорта — на 6,2% в годовом выражении. Наибольшее влияние, по-прежнему, оказывает увеличение цен на проездные билеты, произошедшее в феврале текущего года, а также рост цен на авиаперевозки из-за увеличения стоимости авиатоплива.

Цены на бензин в ноябре текущего года выросли на 2,9% в годовом выражении. Здесь сказалось введение федеральными властями демпфирующего механизма, который сдерживает рост цен на топливо на внутреннем рынке.

— Как бы ни говорили про инфляцию в 4%, но многие граждане уверены, что рост цен всегда больше официальной инфляции, почему?

— Для оценки инфляции используется индекс потребительских цен (ИПЦ). Он показывает изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством.

При этом каждый человек имеет собственный набор покупок, который отличается от среднестатистического. Если человек, например, не водит машину, то он не покупает бензин, вклад которого в общую инфляцию довольно большой. Вегетарианцы не замечают изменения цен на мясо, люди, у которых нет животных, не следят за ценами на корм для питомцев, подобных примеров много.

Еще одной причиной может быть субъективность восприятия. Согласитесь, что скачок цен мы всегда принимаем болезненно. Он врезается в память, и потом нам трудно поверить в низкую инфляцию. Все помнят, что в 2014 году резко дорожала гречка, а в 2018 году — яйца. Но вот то, что сахар подешевел за последний год, думаю, мало кто заметил.

Многие товары мы покупаем редко, поэтому объективно оценить, как изменилась стоимость, например, крупной бытовой техники или мебели, которые также учитываются Росстатом при расчете индекса потребительских цен, сложно.

Кроме того, стоит иметь в виду, что об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар, особенно если доля затрат на него в составе ваших расходов мала.

На самом деле личная инфляция менее значительно отличается от официальной, чем может показаться на первый взгляд. Но именно официальные данные помогают человеку сориентироваться в динамике цен и принимать взвешенные финансовые решения.



Инфляционные ожидания населения России на ближайший год по данным за ноябрь снижаются четвертый месяц подряд и уже опустились до 8,3%, обновив минимальные значения мая 2018 года

— Каковы инфляционные ожидания предприятий и граждан в стране? Какая тенденция наблюдается и что способствует росту этих ожиданий или снижению, можно на это как-то воздействовать?

— Инфляционные ожидания — важный показатель для Банка России, так как они влияют на фактическую инфляцию. Так, например, при ожидании ускорения роста цен на определенный товар люди могут увеличивать его потребление (покупать «впрок»), что приводит к росту его стоимости и влияет на общую инфляцию.

Еще большее значение имеют ожидания бизнеса. Компании устанавливают цены и заработную плату. В ожидании повышения цен на сырье производители могут закладывать будущие издержки в стоимость своей продукции уже в текущем периоде, и тогда цены, действительно, увеличатся. Мы осуществляем регулярный мониторинг предприятий Республики Татарстан, и хочу вам сказать, что на протяжении трех последних месяцев доля предприятий, планирующих увеличение цен, заметно ниже, чем годом ранее.

Инфляционные ожидания населения России на ближайший год, по данным за ноябрь, снижаются четвертый месяц подряд и уже опустились до 8,3%, обновив минимальные значения мая 2018 года. В декабре они несколько выросли, но если смотреть на инфляционные ожидания населения в комплексе, то они в ноябре — декабре практически не меняются.

Банк России может воздействовать на динамику инфляционных ожиданий через свои прогнозы, заявления и решения по ключевой ставке. Также, устанавливая цель по инфляции, Банк России создает условия для привязки инфляционных ожиданий к определенному уровню.

— Почему ЦБ стремится к отметке 4%, а не задается целью поддерживать более низкое значение?

— Цель по инфляции, например, в 2% нам мешают установить и объективные структурные ограничения, например, слабая конкуренция в некоторых отраслях, сырьевая зависимость, устаревание основных фондов и инфраструктуры. Также Банк России ориентируется на инфляцию в странах — торговых партнерах. В среднем за последние 10 лет она составила 3%. Если инфляция в странах — торговых партнерах значимо ниже, чем инфляция в России, то со временем иностранные товары становится выгоднее покупать, поскольку они дорожают более медленными темпами.

Долгосрочная цель Банка России — инфляция вблизи 4% в среднем по стране. 4% — не случайная цифра. Если инфляция будет стабильно ниже текущей цели, то по некоторым товарам может начаться дефляция (устойчивое снижение цен), а ее последствия крайне неблагоприятны. Товары дешевеют — потребление откладывается — предприятия теряют выручку — снижаются инвестиции и зарплаты — снижается спрос, и товары снова дешевеют. То есть инфляция в 4% — достаточно комфортный уровень для России.

