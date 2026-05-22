Более 10 тысяч зрителей и 3 ТБ: цифровой портрет финальных матчей за главный хоккейный трофей в Казани

Домашние матчи на «Татнефть Арене» в рамках розыгрыша Кубка Гагарина показали, что хоккейные болельщики не только следят за игрой любимой команды, но и остаются онлайн на протяжении всего матча. Аналитики Билайна изучили обезличенный трафик и поделились интернет-активностью болельщиков во время финальных игр казанского хоккейного клуба на домашней арене.

За три матча финала хоккейного сезона-2025/26 в Казани клиенты Билайна на «Татнефть Арене» скачали более 3 ТБ интернет-трафика. Это эквивалентно просмотру 1 500 часов видео сверхвысокой четкости или загрузке более 600 000 фотографий с матча в высоком разрешении. Причем почти половина этого пришлась непосредственно на время самой игры — значит, в разгар борьбы на льду трибуны остаются максимально вовлеченными в цифровую жизнь.

Самым интернет-активным днем стало 21 мая — дата финальной встречи, определившей обладателя Кубка. В этот вечер нагрузка на сеть значительно превысила показатели предыдущих игр финала.

Анализ востребованных приложений показал, как именно зрители используют гаджеты на ледовой арене. Лидером рейтинга стали сервисы «Яндекса». Второе место заняла социальная сеть «ВКонтакте». Третью строчку замкнули мессенджеры. Четвертое и пятое места поделили онлайн-карты и маркетплейсы. В топ также вошли онлайн-банки. Такой набор сервисов раскрывает портрет современного хоккейного болельщика: он следит за игрой, но при этом управляет логистикой, финансами, контентом и общением — и все это в реальном времени.

Финальные матчи сезона-2025/26 с трибун «Татнефть Арены» посмотрели более 10 тысяч зрителей. При этом, по данным внутренней аналитики оператора, кроме казанцев, приехали вживую матч увидеть жители других городов. В топ-10 регионов, чьи жители специально приехали в столицу Татарстана на матчи, вошли Ярославская область, Москва и Московская область, Республика Марий Эл, Чувашия, Нижегородская область, Башкирия, Ленинградская, Ульяновская и Самарская области.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Сотни тысяч загруженных фото и видео, миллионы сообщений в мессенджерах и рекордный объем интернет-трафика во время финальных игр — это не случайность, а результат планомерной технической работы. Мы заранее подготовили телеком-инфраструктуру «Татнефть Арены» к повышенным нагрузкам, развернув indoor*-сеть. Такое решение обеспечивает зрителям высокоскоростной доступ к цифровым сервисам даже в моменты максимальной посещаемости — как, например, во время финальных игр серии плей-офф, когда к сети одновременно подключаются десятки тысяч устройств. Желаем нашей хоккейной команде больших побед уже в новом сезоне и возвращения хоккейного трофея в Казань!»

Качественное покрытие голосовой связью и 4G**-интернетом Билайна создается компактными базовыми станциями, которые установлены оператором внутри арены. Благодаря такому решению сигнал сотовой связи равномерно распределяется по зданию, включая все 20 секторов, бизнес-ложи, фойе с гардеробами и фудкорт.

