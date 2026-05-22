Экономист объяснил, почему в Татарстане снизилось производство продуктов

Одна из причин — высокая ставка Центробанка России

Производители снизили производство продуктов в Татарстане из-за высокой ключевой ставки Центробанка России. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Дело в том, что для оперативной деятельности предприятиям нужны кредиты. Причем заемные средства необходимы не на развитие, а для пополнения оборотных средств, или, проще говоря, для обеспечения текущей деятельности. Это, конечно, не значит, что компании каждый месяц берут в долг у банков, но в определенные периоды они прибегают к таким действиям, если кто-то задержал платеж или что-то нужно срочно купить. При этом стоит понимать, что свои свободные средства у предприятия водятся, как правило, очень редко, потому что они всегда в обороте, «работают на достижение определенных целей», — объяснил эксперт.

Сейчас из-за высокого «ключа» ЦБ компании «работают на пределе своих возможностей прибыли», поэтому они вынуждены меньше производить тех же самых продуктов, чтобы не уйти в минус.

Еще одна причина снижения производительности, по его словам, заключается в общем снижении потребительского спроса. Причем объемы потребления продуктов могли снизиться не в Татарстане, а в других регионах России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров