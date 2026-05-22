Экономист объяснил, как экспорт связан со снижением производства продуктов в РТ

Не все произведенные на территории любого региона продукты питания потребляются в этом же регионе

Снижение объемов производства продуктов питания в Татарстане не всегда говорит об уменьшении их потребления местным населением. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист и бизнес-тренер Денис Ракша.

— Стоит учитывать, что не все произведенные на территории любого региона продукты питания потребляются в этом же регионе. Часть увозят в другие российские субъекты и страны. Условно говоря, житель Московской области приходит на местный рынок и покупает мясо из Татарстана. В данном случае может случиться так, что именно в Московском регионе потребление мяса упало, а не в республике, — привел пример собеседник агентства.

Еще одна причина снижения производительности, по его словам, заключается в падении маржинальности у самих производителей. Другой экономист также назвал «виновником проблемы» высокую ставку Центробанка.

Никита Егоров