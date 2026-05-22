Официально: Хосеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити»

Испанец руководил английской командой с 2016 года и завоевал 20 трофеев

Испанский тренер Хосеп Гвардиола покидает пост рулевого «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальных ресурсах английского клуба.

Гвардиола работал главным тренером «Манчестер Сити» с лета 2026 года, за это время выиграл с командой 20 трофеев. В том числе английский клуб с испанским рулевым победил в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023.

Под его руководством «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии, по три раза побеждали в Кубке и Суперкубке Англии, а также пять раз побеждали в Кубке английской лиги.

В нынешнем сезоне команда Гвардиолы заняла в Английской премьер-лиге (АПЛ) второе место, пропустив вперед лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Манчестер Сити» станет экс-рулевой «Челси» Энцо Мареска.

Зульфат Шафигуллин