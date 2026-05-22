Президентом Федерации фигурного катания России переизбрали Сихарулидзе

Президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) переизбран Антон Сихарулидзе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отчетно-выборная конференция состоялась в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом — его выбрали единогласно.

Он является главой ФФККР с февраля 2025 года. С апреля 2023 года Сихарулидзе занимал пост и. о. президента.

Напомним, месяц назад в Казани проект строительства Центра фигурного катания Алины Загитовой получил положительное заключение экспертизы. Вскоре стройку посетили министр спорта Татарстана Владимир Леонов и глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

