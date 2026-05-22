Новости спорта

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президентом Федерации фигурного катания России переизбрали Сихарулидзе

17:46, 22.05.2026

Отчетно-выборная конференция состоялась в Москве

Президентом Федерации фигурного катания России переизбрали Сихарулидзе
Фото: Динар Фатыхов

Президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) переизбран Антон Сихарулидзе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отчетно-выборная конференция состоялась в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом — его выбрали единогласно.

Он является главой ФФККР с февраля 2025 года. С апреля 2023 года Сихарулидзе занимал пост и. о. президента.

Напомним, месяц назад в Казани проект строительства Центра фигурного катания Алины Загитовой получил положительное заключение экспертизы. Вскоре стройку посетили министр спорта Татарстана Владимир Леонов и глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФигурное катание

Новости партнеров

Читайте также