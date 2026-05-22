Экономист объяснил, как снижение производства продуктов в Татарстане повлияет на цены

Ценники будут жить своей собственной жизнью из-за двух причин

Из-за снижения производства продуктов в Татарстане продовольственные товары в республике не подешевеют. Более того, цены продолжат расти. Причин для такой динамики две: бездействие ФАС и «господство рынка монополии». Об этом «Реальному времени» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Цены будут жить своей собственной жизнью, потому что в нашей стране они определяются продавцами. Им нужно повышать свою прибыль, поэтому они продолжат поднимать ценники под любым предлогом: подорожал доллар, подешевела валюта, зима холодная, зима теплая, ветер подул с запада, с востока — все это только поводы поднять стоимость продаваемых товаров, включая продукты, — объяснил аналитик.

Напомним, что по итогам января — марта 2026 года производство продуктов в Татарстане снизилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Никита Егоров