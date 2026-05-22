Число людей с психическими расстройствами в мире выросло вдвое по сравнению с 1990 годом

Ученые из Университета Квинсленда и Квинслендского центра исследований психического здоровья (QCMHR) в Австралии и Вашингтонского университета в США исследовали развитие 12 психических заболеваний в 204 странах

Фото: Татьяна Демина

В 2023 году число людей с психическими расстройствами в мире выросло до 1,2 млрд — это вдвое больше, чем в 1990 году. Такие данные опубликованы в The Lancet.

Ученые из Университета Квинсленда и Квинслендского центра исследований психического здоровья (QCMHR) в Австралии и Вашингтонского университета в США исследовали развитие 12 психических заболеваний в 204 странах. Речь шла, в частности, о шизофрении, нескольких видов расстройств (тревожном, депрессивном, биполярном и расстройстве аутистического спектра), СДВГ и др.

Рост заболеваемости обнаружился по всем 12 видам. Наибольшее распространение получили тревожность и депрессия, наименьшее — анорексия, булимия и шизофрения.

Более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются за психологической и психотерапевтической помощью, сообщил недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В связи с этим он инициировал разработку нового порядка оказания психотерапевтической помощи населению.

Галия Гарифуллина