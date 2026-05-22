Защитник «Ак Барса» признан лучшим новичком финальной серии Кубка Гагарина

Все три остальные номинации остались за игроками «Локомотива»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала Даниила Исаева, Никиту Черепанова, Рихарда Паника и Степана Терехова лучшими игроками финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Информация опубликована на официальном сайте лиги.

Лучшим новичком финала признан защитник «Ак Барса» Степан Терехов. В активе хоккеиста казанской команды семь блокированных бросков и один отбор шайбы за шесть матчей серии при среднем игровом времени в 15 минут и 34 секунды.

Номинации среди игроков финала Кубка Гагарина — 2026:

Лучший вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»);

Лучший защитник: Никита Черепанов («Локомотив»);

Лучший нападающий: Рихард Паник («Локомотив»);

Лучший новичок: Степан Терехов («Ак Барс»).

Ярославский «Локомотив» второй сезон подряд стал чемпионом Кубка Гагарина. В финале команда Боба Хартли обыграла в шести матчах серии казанский «Ак Барс» (4:2).

Зульфат Шафигуллин