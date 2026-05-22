Президентом Ассоциации банков России назначили Дениса Липаева

Президентом Ассоциации банков России (АБР) назначили Дениса Липаева. Такое решение было принято на VIII съезде объединения, сообщается на его сайте.

С 31 мая прошлого года Липаев был врио президента АБР. До прихода в ассоциацию он занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях.

Напомним, сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о планах поэтапного повышения минимального размера капитала для банков с 2028 по 2030 год. Для банков с универсальной лицензией показатель вырастет с 1 млрд до 3 млрд рублей, а для банков с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд рублей.

