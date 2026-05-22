Глава Национальной разведки США подала в отставку из-за болезни мужа
У него была диагностирована редкая форма рака костей
Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку из-за болезни мужа. Об этом сообщает Fox News.
Как пишет издание, Габбард подает в отставку с 30 июня. Свое решение она объяснила тем, что у ее мужа была диагностирована редкая форма рака костей.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что женщина покидает пост. Обязанности главы Национальной разведки временно будет исполнять первый заместитель Габбард — Эрон Лукас.
